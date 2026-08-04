Milan, cambia di nuovo il futuro di Leao: clamorosa decisione

Ecco cosa sta succedendo in casa rossonera in merito al futuro dell’attaccante portoghese, tutti i dettagli.
Sembrava destinato a dire addio al Milan con le sirene provenienti dalla Turchia che si facevano sempre più insistenti, ma alla fine Rafa Leao potrebbe clamorosamente rimanere in rossonero. L’attaccante portoghese non sembra interessato al pressing di Fenerbahce e Galatasaray e lavora per guadagnarsi la fiducia del tecnico Amorim.
Lo riferisce l’edizione di oggi de ‘La Gazzetta dello Sport’, secondo cui Leao dovrebbe addirittura partire titolare nel derby contro l’Inter, in programma in Australia mercoledì 5 agosto.
Una svolta davvero clamorosa almeno fino a qualche settimana fa quando appariva ormai scontata la cessione del 27enne originario di Seixal: il calciomercato, però, riserva da sempre grandissime sorprese e a questo punto il matrimonio tra Leao e il Milan potrebbe continuare.