Inter, tegola in vista dell’esordio in campionato: due big a rischio

Pessime notizie in casa nerazzurra in vista della gara contro il Monza, ecco quanto ammesso dal tecnico Chivu.

In casa Inter continua la marcia di avvicinamento all’inizio della nuova stagione, che prenderà il via il prossimo 22 agosto con l’esordio in campionato contro il Monza. E c’è da registrare subito una pessima notizia per il tecnico Chivu, che rischia di dover rinunciare ai suoi due uomini migliori per il match contro la compagine lombarda.

Ecco infatti quanto dichiarato proprio in queste ore da Chivu: “Dubito seriamente che Thuram e Lautaro Martinez saranno pronti per la prima di campionato, vediamo quanto tempo servirà per rimetterli in campo. L’obiettivo è quello di non esporci a troppi rischi e non è semplice“.

Intanto, però, alle porte c’è subito il primo derby stagionale contro il Milan nell’amichevole in programma a Perth in Australia mercoledì 5 agosto alle ore 13,00.