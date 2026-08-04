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Il Milan non molla Mastantuono, i rossoneri lavorano al prestito

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Franco Mastantuono è pronto a salutare il Real Madrid nei prossimi giorni con il giovane argentino che vorrebbe trasferirsi in Serie A per trovare maggiore continuità.

Franco Mastantuono
Addio Real, Milan su Mastantuono (Ansa Foto) – calciomercato.it

Trequartista argentino classe 2007, Mastantuono è alla ricerca di una nuova sistemazione per il campionato che sta per iniziare. Sul calciatore c’è l’interesse di diverse squadre, tra cui Fiorentina, Roma e Milan.

I viola appaiono leggermente avanti nella corsa al talento argentino, aprendo al prestito secco (soluzione preferita dal Real Madrid). Il Milan, stando a quanto scritto dal Corriere della Sera, vorrebbe inserire un diritto di riscatto sul cartellino del calciatore, lasciando anche la possibilità al Real Madrid di avere una possibilità di contro riscatto.

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