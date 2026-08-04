Roma, crociato rotto e operazione per Bah: i tempi di recupero

Notizia terribile per il giovane centrocampista giallorosso
Infortunatosi nel corso del primo tempo dell’amichevole contro il Cardiff City, Muhammed Bah ha ricevuto oggi il più terribile dei verdetti, riportando la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro. Uscito in lacrime al ventiseiesimo minuto del primo tempo, il giovane centrocampista della Roma si opererà nelle prossime ore per poi iniziare il percorso riabilitativo.
Per il 19enne del Gambia si prospetta uno stop di circa nove mesi. Davvero una brutta notizia per un ragazzo che nel 2024 subì lo stesso infortunio, ma al ginocchio sinistro.