Kean al Como, mancano solo due tasselli per chiudere l’affare

Moise Kean è l’obiettivo principale del Como per rinforzare l’attacco con i lariani che sono molto vicini al centravanti della nazionale, pronto ad arrivare alla corte di Cesc Fabregas.

L’allenatore spagnolo del Como ha indicato in Moise Kean l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco con il classe 2000 che potrebbe trasferirsi a breve in riva al lago. Per chiudere l’affare mancherebbero solamente due tasselli con i club che sarebbero vicini ad un accordo economico e il giocatore pronto ad accettare la proposta dei lariani.

Prima di chiudere positivamente l’affare sarà necessaria la partenza di Alvaro Morata dal Como con lo spagnolo che non rientra nei piani del club dopo una stagione molto difficile. Allo stesso tempo la Fiorentina dovrà trovare il sostituto per l’attacco con Pellegrino del Parma in pole e pronto a prendere l’eredità dell’attaccante italiano.