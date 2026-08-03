Juventus, Spalletti non è sazio: offerta da 20 milioni | CM

La ‘Vecchia Signora’ accoglie Kolo Muani e Alajbegovic, ma c’è una priorità per l’allenatore bianconero: gli ultimi aggiornamenti

La Juventus fa doppietta con Alajbegovic e Kolo Muani, andando a rinforzare il settore offensivo a disposizione di Luciano Spalletti.

Il mercato della ‘Vecchia Signora’ non si fermerà certamente qui, visto che il tecnico di Certaldo ha chiesto altri 3-4 tasselli per completare la sua Juve. Non è un mistero la ricerca di un portiere e di un centravanti fisico, oltre evidentemente a un difensore che dia maggiore sicurezza al reparto.

Il profilo indicato da Spalletti è Jhon Lucumì, in cima alla lista della spesa dell’ex Ct della Nazionale azzurra e che spinge per avere il difensore alla Continassa come raccolto da Calciomercato.it.

Calciomercato Juve, c’è una priorità in difesa: Spalletti spinge per Lucumì

Lucumì è in uscita dal Bologna, che ha promesso al colombiano la cessione a meno di un anno dalla scadenza del contratto (fissata nel giugno 2027).

La clausola rescissoria da 28 milioni del giocatore è scaduta nelle scorse settimane, con il club felsineo che adesso lo valuta intorno ai 25 milioni di euro. La Juve non vuole spingersi al momento oltre i 20 milioni tra parte fissa e bonus, facendo leva anche sulla volontà del 28enne difensore di sbarcare a Torino e mettere in standby le proposte provenienti dall’estero (Arabia Saudita in particolare).

La dirigenza della Continassa ha la preferenza di Lucumì e nelle prossime settimane cercherà di arrivare a un accordo con il Bologna, puntando anche su alcune uscite nel reparto (Gatti e Rugani gli indiziati) per fare cassa.