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Juventus, fine della telenovela: Kolo Muani a Torino per visite e firma | VIDEO CM

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L’attaccante francese è pronto a iniziare la sua seconda parentesi in maglia bianconera: tutti i dettagli dell’operazione col PSG

Doppietta Juventus in poche ore. Dopo lo sbarco sabato pomeriggio a Caselle di Alajbegovic, questa mattina è toccato a Randal Kolo Muani atterrare a Torino per iniziare la sua seconda avventura con la maglia bianconera.

Juventus, Kolo Muani a Torino
Randal Kolo Muani all’aeroporto di Caselle – Foto Calciomercato.it

Telenovela conclusa per l’attaccante francese, arrivato poco prima delle 10.30 con un volo privato proveniente da Parigi. Per lui subito visite mediche, prima della firma sul contratto quinquennale con la ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juve, cambia la formula per Kolo Muani: tutti i dettagli

Kolo Muani firmerà un accordo fino al giugno 2031 con la Juventus, a circa 5 milioni netti più bonus a stagione.

C’è una novità sul ritorno sotto la Mole del centravanti, che non si accaserà in bianconero in prestito con obbligo ma a titolo definitivo. La trattativa con il Paris Saint-Germain è stata conclusa con qualche giorno di ritardo per definire la formula, con il club campione d’Europa che incasserà 38 milioni di euro più altri 12 di bonus (alcuni dei quali complicati da far scattare). 

Sia Kolo Muani che Alajbegovic saranno a disposizione di Spalletti per la tournée in Asia e Oceania dove la Juve affronterà nell’ordine Chelsea, Inter e Palermo. 

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