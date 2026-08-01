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Alajbegovic a Torino con… Pjanic! Visite e firma con la Juve | VIDEO CM

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Il giovane talento è atterrato a Caselle insieme al connazionale ed ex centrocampista: inizia l’avventura in bianconero del trequartista bosniaco

In attesa di Kolo Muani, a sbarcare a Torino è Kerim Alajbegovic nel tardo e caldo pomeriggio di sabato.

Juventus, l'arrivo di Alajbegovic
Kerim Alajbegovic a Torino – Foto Calciomercato.it

Il giovane bosniaco poco prima delle 19 è atterrato all’aeroporto di Caselle con un volo privato proveniente da Colonia, accompagnato dai famigliari e dal papà agente oltre a Miralem Pjanic, con l’ex bianconero nelle vesti di intermediario della trattativa.

Alajbegovic adesso svolgerà le visite mediche, prima della firma sul contratto nelle prossime ore con la Juve.

Calciomercato Juve, i dettagli del colpo Alajbegovic

Il trequartista classe 2007 sottoscriverà un accordo fino al giugno 2031 con la ‘Vecchia Signora’.

La Juventus per il suo cartellino ha sborsato circa 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus per strapparlo al Bayer Leverkusen e alla concorrenza delle altre big europee (Chelsea in primis). Il giocatore in Italia era stato sondato concretamente anche da Atalanta e Napoli nelle ultime settimane.

Investimento importante per la Juve, con Alajbegovic che inoltre assicurerà diverse varianti tattiche sulla trequarti e nel settore offensivo a Luciano Spalletti. 

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