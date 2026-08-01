Alajbegovic a Torino con… Pjanic! Visite e firma con la Juve | VIDEO CM

Il giovane talento è atterrato a Caselle insieme al connazionale ed ex centrocampista: inizia l’avventura in bianconero del trequartista bosniaco

In attesa di Kolo Muani, a sbarcare a Torino è Kerim Alajbegovic nel tardo e caldo pomeriggio di sabato.

Il giovane bosniaco poco prima delle 19 è atterrato all’aeroporto di Caselle con un volo privato proveniente da Colonia, accompagnato dai famigliari e dal papà agente oltre a Miralem Pjanic, con l’ex bianconero nelle vesti di intermediario della trattativa.

Alajbegovic adesso svolgerà le visite mediche, prima della firma sul contratto nelle prossime ore con la Juve.

Calciomercato Juve, i dettagli del colpo Alajbegovic

Il trequartista classe 2007 sottoscriverà un accordo fino al giugno 2031 con la ‘Vecchia Signora’.

✈️ #Juventus – Kerim #Alajbegovic è sbarcato a Torino: nelle prossime ore visite mediche e firma con il club bianconero 🇧🇦 Insieme al giovane trequartista bosniaco c’è anche #Pjanic: operazione complessiva da circa 35 milioni, contratto fino al 2031 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/irHMrTZp3q — Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 1, 2026

La Juventus per il suo cartellino ha sborsato circa 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus per strapparlo al Bayer Leverkusen e alla concorrenza delle altre big europee (Chelsea in primis). Il giocatore in Italia era stato sondato concretamente anche da Atalanta e Napoli nelle ultime settimane.

Investimento importante per la Juve, con Alajbegovic che inoltre assicurerà diverse varianti tattiche sulla trequarti e nel settore offensivo a Luciano Spalletti.