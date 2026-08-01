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Brahim Diaz ora può davvero tornare in Italia, destinazione folle

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Colpo di scena per quel che riguarda il futuro del 26enne del Real Madrid e della nazionale marocchina.

Dopo la sua prima esperienza al Milan dal 2020 al 2023, Brahim Abdelkader Diaz si avvicina al clamoroso ritorno in Serie A. Il 26enne marocchino rischia di trovare pochissimo spazio al Real Madrid e, dunque, starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di cambiare aria nel corso di questa estate.

Brahim Diaz
Brahim Diaz (Ansa Foto) – calciomercato.it

Fino a qualche giorno fa si parlava di un pressing importante da parte della Juventus che, alla fine, ha deciso di virare su Kerim Alajbegovic.

A questo punto – stando a quanto evidenziato oggi dal ‘Corriere della Sera’ – attenzione proprio al Milan che avrebbe deciso di riprendere Brahim Diaz: il classe ’99 originario di Malaga, che in rossonero ha collezionato 124 presenze con 18 goal e 15 assist, diventerebbe così il nuovo trequartista del Milan di Amorim. Un ritorno inatteso, almeno fino a qualche settimana fa.

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