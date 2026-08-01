Inter, blitz decisivo a Londra: accordo per 40 milioni

I nerazzurri sono letteralmente scatenati sul mercato e si apprestano a chiudere un’altra super operazione.

Dopo l’acquisto a parametro zero di John Stones, l’Inter si avvicina a grandi passi alla definizione di un altro vero e proprio colpaccio di mercato. La società nerazzurra, infatti, sta per riportare in Italia il difensore Cristian Gabriel Romero che ha indossato le casacche del Genoa e dell’Atalanta tra il 2018 e il 2021.

A rilanciare in queste ore la clamorosa indiscrezione è ‘ESPN Argentina’, secondo cui Inter e Tottenham avrebbero ormai raggiunto un accordo verbale sulla base di 40 milioni di euro. Il presidente Marotta adesso riprenderà i dialoghi con l’entourage del calciatore per stabilire stipendio e commissioni, ma l’affare sembra ormai vicinissimo alla chiusura.

Si tratta di un altro super rinforzo per l’Inter che, dopo Stones, è pronta ad assicurarsi le prestazioni del forte centrale argentino classe ’98: ne sapremo sicuramente di più nei prossimi giorni, ma la firma ora appare davvero a un passo.