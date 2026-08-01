Juve, Gatti sempre più vicino al Napoli: la formula dell’operazione

Il centrale bianconero si appresta a raggiungere Max Allegri in azzurro, ecco cosa sta succedendo in queste ore.

Salvo clamorosi ripensamenti dell’ultimo minuto, Federico Gatti saluterà la Juventus nel corso di questa sessione estiva di calciomercato per trasferirsi al Napoli. Il centrale di Rivoli classe ’98 è il prescelto per andare a rinforzare la difesa a disposizione di Max Allegri e adesso il presidente De Laurentiis è pronto ad affondare il colpo.

Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Sky Sport’, la Juve avrebbe già dato l’ok all’uscita di Gatti e starebbe impostando l’affare con il Napoli sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. La valutazione dell’ex Frosinone è di circa 20-25 milioni di euro e le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca definitiva.

Juve, dunque, molto attiva anche in uscita e pronta a privarsi di Gatti: il difensore della Nazionale italiana raggiungerà quasi sicuramente Max Allegri a Napoli.