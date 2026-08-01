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Juventus, Spalletti annuncia due colpi e sentenzia: “Basta con Vlahovic” | VIDEO CM

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L’allenatore bianconero ha fatto il punto sul mercato della ‘Vecchia Signora’ prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania

La Juventus supera 2-0 il Nizza nel test amichevole della Continassa, destando buone impressioni prima della partenza per la tournée in Asia e Oceania. Al gruppo – salva clamorosi imprevisti – si uniranno anche Kolo Muani e Alajbegovic, prossimi ormai allo sbarco a Torino e nuovi colpi di mercato della ‘Vecchia Signora’. 

Spalletti su Kolo Muani e Alajbegovic alla Juve
Luciano Spalletti, tecnico della Juventus – Foto Calciomercato.it

La conferma arriva direttamente da Luciano Spalletti: “A livello di caselle sono due posizioni importanti per la squadra. A noi il trequartista manca, così come una prima punta che dia profondità. Kolo Muani ha queste caratteristiche, è un giocatore completo che spazia lungo tutto il fronte d’attacco. Sono due cose vere. Sono calciatori che ci vanno bene e che abbiamo caldeggiato: se li prendiamo sono contento”, le parole in zona mista dell’allenatore bianconero post Juve-Nizza.

Calciomercato Juve, Spalletti su Kolo Muani e Alajbegovic: “Se li prendiamo sono contento”

Spalletti successivamente fa una panoramica sul mercato bianconero: “È difficoltoso per tutti, per noi un pochino di più per diverse cose che sono successe. Bisogna essere bravi a far collimare tante situazioni. I nostri direttori si stanno impegnando al massimo: ho l’ufficio tra quello di Ottolini e Massara, li vedo continuamente impegnati al telefono e a cercare la soluzione giusta. Per certe trattative ci vuole ci vuole più tempo e si aspetta con fiducia”.

Infine, l’ex Ct della Nazionale mette una pietra tombale sul possibile ritorno alla Juventus di Dusan Vlahovic: “Ancora? Basta… Serve una punta fisica da area di rigore, da sfruttare specialmente quando le partite non si riescono a sbloccare. Ci vuole altezza, fisico e sbattimento”, ha chiosato Spalletti sulle pagine de ‘La Stampa’.

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