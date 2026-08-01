Inter, c’è una nuova priorità sul mercato: i nerazzurri hanno deciso

Cambia la priorità dell’Inter per quello che riguarda il calciomercato con i nerazzurri che sono alla ricerca di nuovi rinforzi da regalare a Cristian Chivu per la stagione che sta per cominciare.
Se fino a pochi giorni fa la difesa appariva il reparto da migliorare con Cristian Romero in cima alla lista dei desideri dell’Inter, l’arrivo a zero di Stones ha portato l’Inter a voltare pagina e a cercare rinforzi per il centrocampo con Curtis Jones primo desiderio.
Secondo quanto affermato da The Athletic l’Inter avrebbe messo sul piatto una proposta da circa 35 milioni di euro per l’inglese che si avvicinerebbe molto ai 40 milioni richiesti dal Liverpool. Per quello che riguarda le uscite appare destinato a salutare Frattesi, mentre Massolin potrebbe partire in prestito.