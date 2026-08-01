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Juve, nuovo sondaggio dalla Premier per Koopmeiners: tutti i dettagli | CM

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Il centrocampista olandese continua a perdere posizioni nelle gerarchie di Spalletti e presto potrebbe andare via. 

Douglas Luiz è tornato. Il centrocampista brasiliano è stato tra i migliori della Juve anche nella terza amichevole estiva contro il Nizza, in cui ha sbloccato la gara grazie a una fantastica esecuzione di sinistro dopo pochi minuti. E l’exploit del 28enne originario di Rio De Janeiro rischia adesso di stravolgere il futuro del suo compagno di squadra, Teun Koopmeiners.

Teun Koopmeiners
Koopmeiners (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio così, perché al momento Spalletti sembra preferire Douglas Luiz a Koop in mezzo al campo e, dunque, l’ex Atalanta potrebbe decidere di cambiare aria per giocare con maggiore continuità. Attenzione soprattutto alle sirene provenienti dalla Premier League dove – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla nostra redazione – ci sarebbero soprattutto due club interessati alle prestazioni dell’olandese: Manchester United e Aston Villa.

L’obiettivo dell’amministratore delegato Carnevali è quello di incassare almeno 30 milioni di euro dalla cessione di Koopmeiners, ma alla fine la Juventus potrebbe anche decidere di intavolare una trattativa sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi. In ogni caso, il centrocampista di Castricum appare sempre più vicino all’addio e dall’Inghilterra iniziano a fare sul serio.

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