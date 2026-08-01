Lukaku-Napoli: è rottura, addio ad un passo per il belga

Romelu Lukaku appare sempre più vicino all’addio al Napoli con il centravanti belga che non sembra essere una delle priorità di Massimiliano Allegri per la stagione che sta per cominciare.
Il centravanti classe 1993, secondo quanto raccolto da La Gazzetta dello Sport, avrebbe deciso di non spalmare l’ingaggio attuale su più anni e per lui potrebbero aprirsi le porte dell’addio.
La valutazione che De Laurentiis fa del cartellino della punta è di circa 10 milioni di euro anche se l’ostacolo maggiore sembra essere rappresentato dall’alto ingaggio percepito dalla punta che guadagna quasi 8 milioni di euro lordi fino al giugno del prossimo anno.