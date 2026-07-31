Carlos Augusto nel mirino della Juventus, contatto con l’Inter | CM

La Juventus sta cercando di accelerare in queste ore per quello che riguarda il proprio calciomercato con i bianconeri decisi ad accontentare le richieste di Luciano Spalletti.

Dopo aver chiuso per Kolo Muani ed essendo ad un passo da Alajbegovic, la Juventus starebbe volgendo le proprie attenzioni al reparto difensivo, cercando un portiere e un difensore da regalare al proprio allenatore.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, uno dei calciatori finiti nella lista della dirigenza bianconera sarebbe Carlos Augusto, per il quale ci sarebbero stati dei contatti con l’Inter per capire la disponibilità a trattare. Al momento, però, i nerazzurri non vorrebbero perdere il difensore, molto utile all’interno della rosa di Chivu per qualità e duttilità.