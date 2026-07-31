Juve, non c’è più spazio per David: dove può finire

L’attaccante della Nazionale canadese non rientra nei piani di Luciano Spalletti e si appresta a dire addio alla Juve.

Un anno fa arrivava in Serie A a parametro zero, ma la Juve pagava per il suo trasferimento 12,5 milioni di euro in commissioni e un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. Oggi Jonathan Christian David è sul mercato e si appresta a salutare definitivamente la Vecchia Signora e il campionato di Serie A.

L’attaccante della Nazionale canadese non rientra più nei piani di Luciano Spalletti e la sua cessione potrebbe sbloccare l’arrivo di un altro attaccante (Zirkzee o Pellegrino). David piace soprattutto a Rennes e Paris FC e, dunque, un suo ritorno in Ligue 1 non è assolutamente da escludere.

Se lo augurano Spalletti e i tifosi della Juve che sognano di tornare a recitare un ruolo da protagonisti assoluti nel corso della prossima stagione.