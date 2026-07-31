Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Juve, non c’è più spazio per David: dove può finire

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

L’attaccante della Nazionale canadese non rientra nei piani di Luciano Spalletti e si appresta a dire addio alla Juve. 

Un anno fa arrivava in Serie A a parametro zero, ma la Juve pagava per il suo trasferimento 12,5 milioni di euro in commissioni e un ingaggio da 6 milioni di euro netti all’anno. Oggi Jonathan Christian David è sul mercato e si appresta a salutare definitivamente la Vecchia Signora e il campionato di Serie A.

David e McKennie esultano dopo un gol
David (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante della Nazionale canadese non rientra più nei piani di Luciano Spalletti e la sua cessione potrebbe sbloccare l’arrivo di un altro attaccante (Zirkzee o Pellegrino). David piace soprattutto a Rennes e Paris FC e, dunque, un suo ritorno in Ligue 1 non è assolutamente da escludere.

Se lo augurano Spalletti e i tifosi della Juve che sognano di tornare a recitare un ruolo da protagonisti assoluti nel corso della prossima stagione.

9162

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

6 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

7 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU