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Napoli, è ormai fatta per due nuovi acquisti: di chi si tratta

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La società azzurra lavora per sfoltire l’organico a disposizione di Allegri ma resta attiva anche in entrata. 

In attesa di sfoltire l’organico a disposizione di Max Allegri e di cedere tutti i calciatori in esubero, il Napoli prenota un doppio colpo di mercato. La società partenopea, infatti, è vicinissima all’acquisto di due profili davvero molto interessanti, di cui sentiremo sicuramente parlare in futuro.

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Tifosi del Napoli in strada – calciomercato.it

Il primo è Costantino Favasuli, laterale classe 2004 del Catanzaro e della Nazionale italiana Under 21: l’accordo tra le parti è già stato raggiunto e gli azzurri attendono prima di affondare il colpo decisivo.

L’altro è Exequiel Zeballos, esterno offensivo classe 2002 di proprietà del Boca Juniors: esiste giù un’intesa di massima tra il club caro al presidente De Laurentiis e quello di Buenos Aires sulla base di 8-9 milioni di euro e la firma potrebbe arrivare già nei prossimi giorni. Napoli, dunque, letteralmente scatenato sia in entrata che in uscita.

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