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Spalletti fa la conta degli assenti per Juve-Nizza: out in 9 e Milik titolare

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La squadra bianconera affronta i francesi nel test amichevole di questo pomeriggio alla Continassa: diverse defezioni per il tecnico della ‘Vecchia Signora’

La Juventus si appresta ad affrontare il Nizza in amichevole, nell’ordine il terzo test stagionale durante questa preparazione estiva dopo il pareggio di Basilea e il successo di misura (1-0) sul campo dello Standard Liegi.

Juventus-Nizza, le assenze di Spalletti
Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

Per Luciano Spalletti saranno diverse le assenze nella sfida odierna, in attesa dell’arrivo a Torino dei nuovi acquisti Kolo Muani e Alajbegovic. Restano ai box gli infortunati Ekhator e Thuram, al quale si aggiungono Perin (affaticamento muscolare) e Boga (sindrome vertiginosa). 

Juventus, Yildiz fuori anche col Nizza

Resta ancora fuori dai convocati anche Kenan Yildiz: il numero dieci turco ieri si è allenato con i compagni, ma a scopo precauzionale non sarà della partita per recuperare al meglio dal problema al ginocchio che si porta dietro da diversi mesi.

Juventus, le ultime su Yildiz
Kenan Yildiz, classe 2005 (Ansa) – Calciomercato.it

Saranno indisponibili inoltre Conceicao, Bremer, David e McKennie, ovvero gli ultimi reduci dal Mondiale. A disposizione invece Koopmeiners, al pari dei recuperati Zhegrova e Milik che partiranno dal primo minuto nel test della Continassa. Esordio dal 1′ per il nuovo acquisto Celik, confermato Douglas Luiz in mediana.

La formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Celik, Gatti, Kelly, Kalulu; Locatelli, Douglas Luiz; Zhegrova, Miretti, Cambiaso; Milik

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