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Juve, affondo per Reijnders: i dettagli dell’affare con il Manchester City

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Il centrocampista olandese di origini indonesiane potrebbe tornare in Serie A dopo l’esperienza al Milan. 

Non solo Kessie. La Juventus spinge per regalare a Spalletti un nuovo centrocampista e in queste ore si sta tornando a parlare con una certa insistenza di Tijjani Reijnders, classe ’98 del Manchester City e della Nazionale olandese.

Juventus, incontro per Arthur
Giovanni Carnevali, Ad della Juventus – Foto Calciomercato.it

L’avventura in Inghilterra del 28enne di Zwolle non è stata fin qui esaltante e aumentano di giorno in giorno le possibilità di un suo ritorno in Italia dopo l’esperienza al Milan dal 2023 al 2025. Secondo quanto riferito dall’edizione di oggi de ‘La Stampa’, la Juve avrebbe effettuato un primo sondaggio per sondare la disponibilità del Manchester City a cedere Reijnders con la formula del prestito.

Nelle prossime ore sono attesi nuovi colloqui tra le parti con la Juve che spinge per regalare a Spalletti un grande nome in mezzo al campo: secondo voi chi la spunterà alla fine tra Kessie e Reijnders?

 

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