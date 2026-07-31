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Svolta a sorpresa sul futuro di Holm, novità in casa Bologna

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Tornato dal prestito alla Juventus, che ha deciso di non riscattarne il cartellino per i 15 milioni di euro pattuiti a gennaio, Emil Holm si è messo a disposizione di Domenico Tedesco, nuovo allenatore rossoblu.

Emil Holm
Emil Hom, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

Stando a quanto affermato dal Corriere dello Sport, il terzino svedese avrebbe deciso di rimanere al Bologna, dopo che a gennaio aveva chiesto la cessione. Un cambio di rotta che la società rossoblu ha accettato di buon grado con l’esterno che sarà, con ogni probabilità, il titolare della fascia destra.

Un ritorno importante in casa rossoblu con Tedesco che potrà puntare su un giocatore di gamba e qualità che conosce molto bene la Serie A.

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