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Tensione Taylor-Gattuso in casa Lazio, la Juve osserva il centrocampista | CM

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Il centrocampista olandese piace in Premier League e al club bianconero, ecco cosa sta succedendo. 

Nervi tesi in casa Lazio nel corso dell’ultimo allenamento. Il tecnico Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor si sono infatti resi protagonisti di un acceso diverbio, al termine del quale l’ex ct della Nazionale italiana ha cacciato il centrocampista olandese dal campo. E ora occhio al futuro dell’ex Ajax, che rischia di stravolgere i piani della società biancoceleste.

Taylor durante Lazio-Atalanta
Taylor in azione – calciomercato.it – Ansa Foto

Taylor vanta diversi estimatori in Premier League ma – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – anche la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione del classe 2002 originario di Alkmaar.

Carnevali e Massara sono alla ricerca di un nuovo innesto per il centrocampo della Juventus e il diverbio tra Taylor e Gattuso potrebbe favorire l’inizio di una trattativa vera e propria tra la Lazio e la Vecchia Signora. Lo stesso calciatore, inoltre, avrebbe già comunicato ai vertici societari biancocelesti la volontà di cambiare aria.

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