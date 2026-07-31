Tensione Taylor-Gattuso in casa Lazio, la Juve osserva il centrocampista | CM

Il centrocampista olandese piace in Premier League e al club bianconero, ecco cosa sta succedendo.

Nervi tesi in casa Lazio nel corso dell’ultimo allenamento. Il tecnico Gennaro Gattuso e Kenneth Taylor si sono infatti resi protagonisti di un acceso diverbio, al termine del quale l’ex ct della Nazionale italiana ha cacciato il centrocampista olandese dal campo. E ora occhio al futuro dell’ex Ajax, che rischia di stravolgere i piani della società biancoceleste.

Taylor vanta diversi estimatori in Premier League ma – secondo alcune informazioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – anche la Juventus starebbe seguendo con grande attenzione la situazione del classe 2002 originario di Alkmaar.

Carnevali e Massara sono alla ricerca di un nuovo innesto per il centrocampo della Juventus e il diverbio tra Taylor e Gattuso potrebbe favorire l’inizio di una trattativa vera e propria tra la Lazio e la Vecchia Signora. Lo stesso calciatore, inoltre, avrebbe già comunicato ai vertici societari biancocelesti la volontà di cambiare aria.