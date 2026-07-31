Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Il Milan e il calcio italiano piangono Franco Baresi, addio a 66 anni

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Un gravissimo lutto scuote il nostro paese: si è spento poco fa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi. 

Il mondo del calcio perde uno dei più grandi interpreti della storia: è morto, infatti, a 66 anni Franco Baresi, vera e propria leggenda del Milan e dello sport italiano. L’ex difensore originario di Travagliato, che era stato operato nel 2025 a causa di un nodulo polmonare, ha vinto sei scudetti, tre Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 SuperCoppe europee e 2 italiane con il Milan e il Mondiale ’82 con la Nazionale, senza mai giocare.

Baresi commenta il sorteggio del Milan in Champions League
Baresi – calciomercato.it

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del Milan: “Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”.

9140

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

4 / 7

Chi è soprannominato “Il Fenomeno”?

5 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

6 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU