Il Milan e il calcio italiano piangono Franco Baresi, addio a 66 anni

Un gravissimo lutto scuote il nostro paese: si è spento poco fa uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi.

Il mondo del calcio perde uno dei più grandi interpreti della storia: è morto, infatti, a 66 anni Franco Baresi, vera e propria leggenda del Milan e dello sport italiano. L’ex difensore originario di Travagliato, che era stato operato nel 2025 a causa di un nodulo polmonare, ha vinto sei scudetti, tre Coppe Campioni, 2 Intercontinentali, 4 SuperCoppe europee e 2 italiane con il Milan e il Mondiale ’82 con la Nazionale, senza mai giocare.

Ecco il comunicato ufficiale apparso poco fa sul sito del Milan: “Non è semplice comunicare la perdita di un battito del nostro cuore, di uno dei respiri della nostra anima. Ma tutto il Milan e tutti i Milanisti devono provare ad essere all’altezza di Franco Baresi, bisogna farsi forza e raccogliere tutte le energie utili, pur fra le lacrime e la commozione di un momento che pesa tantissimo. Franco ci ha lasciati, dopo averci regalato solo pochi mesi fa l’ultima grande, orgogliosa immagine di sé in uno stadio gremito, collegato con tutto il mondo, per una cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali milanesi che lui ha reso storica. Abbracciamo tutti uniti il ricordo gigantesco di Franco, sapendo che ci terrà sempre per mano, e che ci darà una motivazione in più per ogni istante della nostra vita rossonera. Per sempre. Perché Baresi è per sempre”.