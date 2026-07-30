La Juve chiama la Roma: scambio con Gatti

Incredibile aggiornamento di calciomercato sui bianconeri e giallorossi

Che Federico Gatti non fosse un intoccabile nelle gerarchie di Luciano Spalletti lo si era capito già da tempo, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato dipingono un clamoroso scenario sull’asse Roma-Torino. Secondo quanto riferito da Piero Torri sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport, la Juventus avrebbe pensato ad uno scambio con l’ex difensore del Frosinone.

Stando al giornalista romano, l’idea nasce dall’interessamento dei bianconeri per Daniele Ghilardi. Portato nella capitale dall’attuale dirigente juventino, Frederic Massara, l’ex Verona non viene considerato un elemento imprescindibile da Gian Piero Gasperini, ma tra il 23enne giallorosso e il 28enne bianconero, c’è una divergenza economica sia a livello di cartellino, sia a livello di ingaggio.