Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

La Juve chiama la Roma: scambio con Gatti

Foto dell'autore

Aggiungi Calciomercato.it alle fonti di google news

Incredibile aggiornamento di calciomercato sui bianconeri e giallorossi

Che Federico Gatti non fosse un intoccabile nelle gerarchie di Luciano Spalletti lo si era capito già da tempo, ma le ultime indiscrezioni di calciomercato dipingono un clamoroso scenario sull’asse Roma-Torino. Secondo quanto riferito da Piero Torri sulle frequenze di Radio Manà Manà Sport, la Juventus avrebbe pensato ad uno scambio con l’ex difensore del Frosinone.

Il gol di Gatti in Roma-Juventus
La Juve chiama la Roma: scambio con Gatti (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando al giornalista romano, l’idea nasce dall’interessamento dei bianconeri per Daniele Ghilardi. Portato nella capitale dall’attuale dirigente juventino, Frederic Massara, l’ex Verona non viene considerato un elemento imprescindibile da Gian Piero Gasperini, ma tra il 23enne giallorosso e il 28enne bianconero, c’è una divergenza economica sia a livello di cartellino, sia a livello di ingaggio.

8958

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

2 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

3 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

4 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

5 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

6 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 21%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU