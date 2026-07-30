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Il Como accelera per Lucumì, il colombiano può raggiungere Fabregas

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Il Como cerca rinforzi per la propria difesa con i lariani che hanno messo nel mirino Jhon Lucumì, difensore classe 1998 del Bologna, in uscita dai rossoblu.

Jhon Lucumì
Lucumì piace al Como (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il calciatore ha chiesto la cessione già un anno fa con il Bologna che ha deciso di rimandare la sua partenza a questa estate anche se, al momento, non sarebbero arrivate le offerte giuste per dare l’ok alla sua partenza.

La richiesta del Bologna è di circa 23 milioni di euro con il colombiano che, saputo dell’interesse da parte della Juventus nei suoi confronti, sarebbe intenzionato a vestire bianconero. Nelle ultime ore, però, chi sta facendo sul serio per il centrale rossoblu è il Como con la squadra allenata da Fabregas decisa ad accontentare le richieste dei felsinei. La possibilità di giocare la Champions League, poi, potrebbe convincere Lucumì ad accettare la proposta dei lariani.

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