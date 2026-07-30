Juve, Conceicao via in caso di offerta folle: cifre e club interessati

L’esterno della Nazionale portoghese potrebbe a sorpresa fare le valigie nel corso di questa sessione estiva di mercato.

La Juve e Luciano Spalletti credono fortemente nelle sue qualità, ma il futuro di Francisco Fernandes da Conceição, detto Chico, potrebbe riservare grandi colpi di scena nel corso delle prossime settimane. L’esterno portoghese, infatti, piace in Premier League e non è da escludere una sua cessione, soprattutto dopo l’approdo in bianconero di Kerim-Sam Alajbegovic.

Conceicao ha appena 23 anni e ancora tantissimi margini di miglioramento: a Torino lo sanno benissimo e non hanno alcuna intenzione di privarsene, ma occhio alle sirene provenienti dalla Premier League.

Liverpool e Manchester United, infatti, sarebbero disposte a fare follie per il cartellino del classe 2002 originario di Coimbra e il duo Carnevali-Massara non si opporrebbe alla cessione di Conceicao di fronte a un’offerta da almeno 50 milioni di euro. Seguiremo con grandissima attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.