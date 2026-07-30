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Juve, ora si pensa alle uscite: Milik va via

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Gli arrivi di Kolo Muani e di Kerim Alajbegovic obbligano la società bianconera a sfoltire la rosa in attacco. 

Doppio colpo di mercato della Juventus che in pochissime ore si assicura le prestazioni di Kolo Muani e di Kerim Alajbegovic. Adesso il reparto avanzato a disposizione di Luciano Spalletti è super affollato e, dunque, la priorità della società di corso Galileo Ferraris diventa quella di cedere i calciatori in esubero.

Juventus, la conferenza stampa di Spalletti
Luciano Spalletti (Ansa) – Calciomercato.it

Da monitorare c’è soprattutto la situazione di Arkadiusz Milik, reduce da una stagione davvero negativa a causa dei tanti infortuni e legato alla Vecchia Signora da un contratto fino al 30 giugno 2027.

La Juve proverà a piazza l’attaccante polacco, ma non è da escludere una risoluzione del contratto a prescindere dalle offerte che arriveranno. Milik, quindi, si appresta a salutare definitivamente la Juve a quattro anni esatti dal suo trasferimento in bianconero.

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