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Inter, doppia cessione a centrocampo: chi parte

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La società nerazzurra è al lavoro per sfoltire la rosa e per cedere quei calciatori che non rientrano nei piani di Chivu. 

Inter protagonista in queste ore di mercato, soprattutto per quel che concerne le operazioni in uscita. L’obiettivo del presidente Marotta è quello di cedere chi non rientra più nei piani del tecnico Chivu e tra i calciatori in esubero spiccano sicuramente i nomi di Davide Frattesi e Kristjan Asllani.

Davide Frattesi
Davide Frattesi (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il centrocampista della Nazionale italiana piace in Serie A (Roma e Juventus) e in Premier League, con l’Inter che chiede almeno 25 milioni di euro per liberarlo subito. Il 24enne albanese, invece, è stato escluso dalla tournée nell’est del mondo e nelle ultime ore la società nerazzurra gli avrebbe anche comunicato la decisione di metterlo fuori rosa.

Asllani ha una valutazione di 10-15 milioni di euro e le trattative per una sua cessione immediata potrebbero entrare nei vivo nei prossimi giorni.

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