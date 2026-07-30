Pellegrino pronto per la Fiorentina, sarà lui il dopo Kean

Mateo Pellegrino è la prima scelta per l’attacco della Fiorentina nel caso in cui i viola dovessero dare l’ok alla cessione di Moise Kean, attaccante che piace molto al Como.
Diverse settimane fa la nostra redazione aveva parlato dell’interesse da parte dei viola per il centravanti del Parma, con Fabio Paratici pronto a chiudere l’affare nel caso in cui dovesse concludersi positivamente la cessione di Kean.
Pellegrino, cercanto nelle scorse settimane anche dalla Juventus, che poi ha deciso di virare su Kolo Muani, è in attesa di novità con il Parma che, però, non attenderà ancora a lungo, non volendosi trovare nella condizione di dover trovare un nuovo attaccante con pochi giorni di mercato a disposizione.