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Pellegrino pronto per la Fiorentina, sarà lui il dopo Kean

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Mateo Pellegrino è la prima scelta per l’attacco della Fiorentina nel caso in cui i viola dovessero dare l’ok alla cessione di Moise Kean, attaccante che piace molto al Como.

Mateo Pellegrino
La Fiorentina vuole chiudere per Pellegrino (Ansa Foto) – calciomercato.it

Diverse settimane fa la nostra redazione aveva parlato dell’interesse da parte dei viola per il centravanti del Parma, con Fabio Paratici pronto a chiudere l’affare nel caso in cui dovesse concludersi positivamente la cessione di Kean.

Pellegrino, cercanto nelle scorse settimane anche dalla Juventus, che poi ha deciso di virare su Kolo Muani, è in attesa di novità con il Parma che, però, non attenderà ancora a lungo, non volendosi trovare nella condizione di dover trovare un nuovo attaccante con pochi giorni di mercato a disposizione.

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