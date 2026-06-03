Pellegrino nel mirino della Fiorentina, primo nome in caso di addio di Kean | CM

La Fiorentina pensa a Mateo Pellegrino per il proprio attacco qualora Moise Kean dovesse salutare i viola durante la prossima estate.

Il centravanti del Parma è stato autore di un’ottima stagione con i ducali, risultando decisivo per la salvezza degli uomini di Cuesta, grazie alle sue nove reti messe a segno. Classe 2001, il centravanti argentino è finito nel mirino di diverse squadre, sia in Serie A che in Spagna e Inghilterra.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina starebbe valutando l’acquisto di Pellegrino nel caso in cui Kean dovesse essere ceduto nelle prossime settimane. Già alcune settimane fa avevamo parlato dell’interesse da parte dei viola nei confronti del centravanti del Parma, pronti a fare un’offerta per portarlo in Toscana. La valutazione del cartellino da parte del Parma si aggira attorno ai 20 milioni di euro con la Fiorentina che sarebbe pronta a metterne sul piatto 15 per provare a portare l’attaccante in viola.

Tutto dipenderà dalla decisione di Kean e della società viola sul centravanti della nazionale. In caso di permanenza del classe 2000 non verrà acquistato un nuovo attaccante.