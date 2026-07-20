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Milan, adesso è ufficiale: cessione a titolo definitivo

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Continuano le grandi manovre di mercato in casa rossonera in vista della prossima stagione, ecco le ultime. 

Il Milan continua a muoversi sul calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Amorim e per cedere tutti quei calciatori che non rientrano nei piani dell’allenatore portoghese. A lasciare ora i rossoneri è il primogenito di Zlatan Ibrahimovic, che dice addio al campionato italiano e si trasferisce in quello olandese.

Tifosi Milan
Tifosi Milan (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ecco la nota ufficiale apparsa in queste ore sui canali del Diavolo: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Maximilian Zlatan Seger Ibrahimović all’Alkmaar Zaanstreek. Il Club augura a Maxi le migliori soddisfazioni per il prosieguo della sua carriera”.

Adesso, però, la società rossonera si concentrerà sulle entrate dopo gli acquisti di Gonçalo Matias Ramos e Mario Gila: il tecnico Amorim vuole una rosa all’altezza capace di competere in Italia e in Europa e la società è al lavoro per accontentarlo.

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