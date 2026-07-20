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Kessie-Juve, altro annuncio: i tifosi sognano

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Il centrocampista ivoriano è attualmente svincolato e potrebbe ripartire proprio dal club bianconero. 

Si chiama Franck Kessie l’oggetto dei desideri della Juventus per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. L’ex Atalanta e Milan è attualmente svincolato dopo l’addio all’Al-Ahli e rappresenta di sicuro una ghiotta occasione di calciomercato a parametro zero, da cogliere al volo.

Kessié esulta in campo

L’amministratore delegato e direttore generale Carnevali lo sa bene ed è al lavoro per portare Kessie a Torino. Intanto, al termine della sfida amichevole tra Juve e Basilea, Jeremie Boga si è espresso ai microfoni di ‘Sky Sport’ sulla possibilità di vedere il suo connazionale alla Juve: “Non ho parlato con Kessie. È un mago come giocatore e una buona persona, se viene sono contento“.

Luciano Spalletti e i tifosi bianconeri incrociano le dita: l’arrivo di Kessie permetterebbe alla Juve di compiere un ulteriore salto di qualità. Come andrà a finire?

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