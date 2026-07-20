Spagna campione del mondo per la seconda volta: decide Ferran Torres

La Spagna ha vinto i mondiali battendo l’Argentina e conquistando per la seconda volta nella sua storia, a distanza di sedici anni, il secondo titolo iridato.
Decide Ferran Torres che, con un gol nei tempi supplementari, porta la sua nazionale al successo, battendo i campioni uscenti dell’Argentina. Partita dominata in lungo e in largo dalla Spagna con l’Argentina in grado di rendersi pericolosa solo nel finale con degli assalti in area avversaria.
Espulso Enzo Fernandez nella ripresa, i sudamericani hanno disputato tutti i tempi supplementari in inferiorità numerica. Primo mondiale per Lamine Yamal, mentre per Messi potrebbe essere stata l’ultima partita con la nazionale.