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Ipotesi ritorno per Brahim Diaz, nuova idea in casa Milan | CM

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Il Milan si inserisce nella corsa a Brahim Diaz con i rossoneri che sono alla ricerca di un trequartista in grado di dare dinamismo e capacità di saltare l’uomo.

Brahim Diaz
Brahim Diaz potrebbe tornare in Serie A (Ansa Foto) – calciomercato.it

Ruben Amorim ha chiesto al Milan l’acquisto di un trequartista che possa regalare fantasia e velocità al gioco rossonero e, stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, tra i profili analizzati dalla squadra mercato, ci sarebbe anche quello di Brahim Diaz.

Il trequartista della nazionale marocchina potrebbe salutare il Real Madrid in estate soprattutto nel caso in cui Mourinho dovesse puntare su altri profili per il ruolo di giocatore dietro le punte. Il classe 1999 è rimasto molto legato al club rossonero e un’eventuale chiamata del Milan potrebbe fargli valutare un ritorno a Milanello.

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