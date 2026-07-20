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Vlahovic-Juve, ennesimo terremoto: spuntano le cifre per la firma

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L’attaccante serbo è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto con i bianconeri: ecco cosa sta succedendo. 

La gara amichevole tra Juventus e Basilea ha evidenziato la necessità da parte del club allenato da Luciano Spalletti di rinforzare con urgenza il reparto offensivo. David e Openda sembrano destinati a fare le valigie, mentre in entrata continuano i contatti con Paris Saint-Germain e Parma per i cartellini di Kolo Muani e Mateo Pellegrino.

Juventus, le ultime su Vlahovic
Vlahovic (Ansa) – Calciomercato.it

Attenzione, inoltre, alla situazione di Dusan Vlahovic che è attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto lo scorso 30 giugno. L’attaccante serbo non sembra convinto dell’offerta presentata dal Besiktas e – secondo quanto evidenziato da ‘Sport Mediaset’ – sarebbe pronto a incontrare i vertici della Juve per ricucire: Vlahovic potrebbe accettare i 6 milioni di euro netti a stagione che propone Carnevali e, dunque, le possibilità di una nuova firma con la Vecchia Signora sarebbero concrete. Seguiremo con grande attenzione questa ed altre vicende di calciomercato e vi terremo aggiornati come sempre.

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