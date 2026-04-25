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Fiorentina su Pellegrino, arrivano conferme: i viola lo valutano come dopo Kean | CM

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Il nome di Mateo Pellegrino è all’interno della lista dei desideri della Fiorentina in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino potrebbe cambiare maglia in estate e i viola lo vorrebbero per dare vita al nuovo ciclo dopo un’annata difficile.

Mateo Pellegrino
La Fiorentina piomba su Pellegrino (Ansa Foto) – calciomercato.it

La Fiorentina è pronta a cambiare molto in vista del prossimo campionato per cercare di non vivere una stagione complicata come quella che va verso il termine. La paura della retrocessione in Serie B ha accompagnato la squadra a lungo in questa annata e Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo del club è al lavoro per provare a migliorare la rosa della formazione viola.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il nome di Mateo Pellegrino sarebbe uno dei più caldi per l’attacco della Fiorentina per il prossimo campionato con Moise Kean che, con ogni probabilità, saluterà la formazione viola alla fine del campionato in corso. Già in passato avevamo parlato dell’interesse della Fiorentina nei suoi confronti e, in queste ore, giungono ulteriori conferme.

La valutazione del cartellino di Pellegrino si aggira intorno ai 20 milioni

Pellegrino, con un contratto fino al 2030 con il Parma, viene valutato dalla società ducale circa 20 milioni, una somma che i viola potrebbero avere a disposizione grazie alla cessione di Kean attorno ai 45 milioni di euro. Su Pellegrino ci sono diverse società, tra cui anche Milan, Inter e Roma, ma nessuna, al momento, ha fatto passi concreti per il suo cartellino.

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