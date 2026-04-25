Bologna-Roma, le ultimissime: la decisione definitiva su Dybala

Cresce l’attesa per la sfida in programma oggi: ecco le ultimissime di formazione e la scelta sull’ex attaccante della Juve.

Cresce l’attesa per il match di oggi tra Bologna e Roma, che avrà inizio alle ore 18,00: i rossoblu vogliono sfruttare il fattore campo e avvicinarsi ai posti utili per la qualificazione in Europa, mentre gli ospiti puntano a vendicare l’eliminazione in Europa League e ad avvicinarsi alla quarta posizione occupata attualmente dalla Juventus.

Italiano conferma il 4-3-3 con Ferguson, Freuler, Pobega a centrocampo e il tridente composto da Orsolini, Castro e Rowe. Gasperini, invece, si affida all’ormai collaudato 3-4-2-1 con Soulé, El Shaarawy alle spalle dell’unica punta Malen. Torna tra i convocati Paulo Dybala che, però, si accomoderà almeno inizialmente in panchina. Ecco le probabili formazioni dell’attesissima sfida tra Bologna e Roma:

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Lucumi, Heggem, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Orsolini, Castro, Rowe. All. Italiano

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulé, El Shaarawy; Malen. All. Gasperini