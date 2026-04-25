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Manna, Giuntoli, penali e dimissioni: il punto sul DS della Roma

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Frederic Massara appare ormai destinato all’addio e il casting è iniziato

“Con Massara non è scattato il feeling a livello tecnico”. Dopo aver ottenuto praticamente pieni poteri dalla Roma all’interno del comunicato d’addio a Claudio Ranieri, Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di ieri ha quasi dato il benservito al direttore sportivo giallorosso.

Giuntoli e Manna a Trigoria
Manna, Giuntoli, penali e dimissioni: il punto sul DS della Roma (Ansa/AI foto) – calciomercato.it

Dichiarazioni dirompenti che, tuttavia, non hanno persuaso Frederic Massara a compiere passi indietro o a rassegnare le dimissioni e, a men che il club giallorosso non decida di cacciarlo proprio in queste ore, il dirigente giallorosso sarà regolarmente presente al Dall’Ara durante la sfida contro il Bologna.

La Roma, dal canto suo, ha già iniziato il casting per un nuovo direttore sportivo, seguendo le indicazioni di, udite udite, Gasperini. L’allenatore ha ottimi rapporti con Cristiano Giuntoli, che lo voleva alla Juventus, ma stima molto anche un altro ex bianconero: Giovanni Manna.

Un profilo, questo, che stuzzica molto anche la proprietà americana. Sotto contratto con il Napoli fino al 2029, Manna non ha dato sin qui segnali di rottura e, in ogni caso, per strapparlo a De Laurentiis servirebbe pagare una penale. In Serie A piacciono anche Sogliano D’Amico, che hanno già lavorato con Gasp al Genoa e all’Atalanta.

Secondo asromalive.it, poi, nei giorni scorsi è stato segnalato anche Mehdi Benatia. L’ex difensore di Juve e Roma ha già ufficializzato che lascerà il Marsiglia a fine stagione e per sostituirlo i francesi pensano anche a Giuntoli.

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