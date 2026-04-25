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Cremonese, Giampaolo a rischio esonero: il nome del successore

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Novità importantissime in casa Cremonese dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Napoli: ecco le ultime. 

Momento a dir poco delicato per la Cremonese che, nell’anticipo della 34esima giornata di Serie A, è stata travolta dal Napoli col punteggio di 4-0. Adesso i grigiorossi sono terzultimi in classifica con 28 punti, in compagnia del Lecce che, però, scenderà in campo questa sera sul campo dell’Hellas Verona.

Davide Nicola
Nicola (Ansa Foto) – calciomercato.it

Proprio per questo motivo, a 360′ dal termine del campionato non sono esclusi clamorosi ribaltoni sulla panchina della Cremonese: secondo quanto riportato da ‘Gazzetta dello Sport’ e ‘Corriere dello Sport’, la posizione di Marco Giampaolo sarebbe a rischio e, in caso di esonero, la dirigenza del club lombardo starebbe addirittura pensando di richiamare Davide Nicola, esonerato lo scorso 18 marzo.

Un colpo di scena inaspettato, quando manca pochissimo al termine della stagione: la Cremonese, però, ora vede la retrocessione e serve un cambio di rotta immediato per salvare in extremis la stagione. Resta da capire se ancora sotto la guida di Giampaolo o con Nicola? Lo scopriremo molto presto…

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