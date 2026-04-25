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Salah-Juve, l’annuncio di queste ore spiazza tutti: la situazione

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Novità importantissime sul futuro di Salah che in estate dirà addio al Liverpool: ecco cosa sta succedendo. 

439 presenze, 257 gol e 122 assist. Sono i numeri spaventosi fin qui di Mohamed Salah con la maglia del Liverpool, ma in estate sarà addio dopo nove stagioni ricche di successi. L’attaccante egiziano classe ’92 è l’oggetto dei desideri di tantissimi club e nell’ultimo periodo è stato accostato con una certa insistenza anche alla Juventus, ma adesso arrivano novità importanti proprio in tal senso.

Salah
Salah (Ansa Foto) – Calciomercato.it

A fare chiarezza in queste ore è il direttore sportivo della Juve, Marco Ottolini, nelcorso di un’intervista rilasciata al noto portale “365Scores”: “Quello che si dice riguardo a negoziati per ingaggiare Salah non è vero. In questo momento non c’è assolutamente nulla al riguardo”. 

Un annuncio che spegne, almeno oggi, gli entusiasmi del popolo di fede bianconera che sogna di vedere l’ex Roma a Torino. La Juve, però, è orientata a rinforzare in maniera importante la rosa a disposizione di Spalletti in vista del prossimo anno e i tifosi della Vecchia Signora, dunque, possono tirare un grande sospiro di sollievo.

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