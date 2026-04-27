Guardiola-Nazionale, nuovo annuncio sul ruolo di ct: le ultimissime

In Italia continua a tenere banco la questione della panchina Nazionale italiana: chi guiderà gli azzurri in futuro?

Dopo l’eliminazione dal prossimo Mondiale per mano della Bosnia, l’Italia deve decidere a chi affidare la guida tecnica della Nazionale dopo l’addio di Gennaro Gattuso. Negli ultimi giorni si è parlato anche di un possibile approdo di Claudio Ranieri, che si è separato ufficialmente dalla Roma nei giorni scorsi, ma occhio alle sorprese.

Una di queste si chiama Pep Guardiola, attualmente alla guida del Manchester City ma pronto a cimentarsi in una nuova avventura la prossima estate. Sulle voci Guardiola-Nazionale si è espresso questa volta l’ex centrocampista di Lazio e Juventus, Vladimir Jugovic, in un’intervista concessa a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Guardiola ct azzurro? Sarei più curioso di vedere Pep allenare una squadra con un budget normale. La Roma, perché no? Tra le altre cose, ci ha anche giocato nella capitale”.

Ne sapremo sicuramente di più nelle prossime settimane: secondo voi chi sarà alla fine il nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana?