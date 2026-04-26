Infortunio Modric, ansia in casa Milan: le condizioni del croato

La partita tra Milan e Juventus è terminata sullo 0-0 con le due squadre che hanno compiuto un altro passo in avanti verso la qualificazione alla prossima Champions League.

A preoccupare in casa Milan sono le condizioni di Luka Modric, uscito per un colpo alla testa arrivato da uno scontro in campo con Manuel Locatelli. Il centrocampista croato è uscito dal campo venendo sostituito da Ardon Jashari.

A far ben sperare i tifosi del Milan è il fatto che l’ex campione del Real Madrid si è accomodato in panchina per seguire la fine della partita da vicino senza recarsi immediatamente negli spogliatoio per i controlli del caso. Resta il fatto che si è trattato di un violento scontro di gioco e che la situazione verrà monitorata nelle prossime ore per capire quali saranno le condizioni del centrocampista.