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Olanda-Giappone 2-2, gli highlights del match dei Mondiali (Video)

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L’Olanda debutta nel Mondiale 2026 contro il Giappone nel match che inaugura il girone F del quale fanno parte anche Svezia e Tunisia

C’è Donyell Malen al centro dell’attaccante di un’Olanda che, nel suo esordio al Mondiale contro il Giappone a Dallas, non schiera alcun calciatore titolare che milita in Eredivisie. Paradossalmente ce ne sono due nel Giappone ovvero Watanabe e Ueda del Feyenoord.

Summerville in campo con l'Olanda
Olanda-Giappone 2-2, gli highlights del match dei Mondiali (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

E’ proprio Malen il protagonista dell’azione più pericolosa in un primo tempo avaro di emozione. Al 3′, l’attaccante della Roma riceve palla in area e calcia di prima intenzione. D’istinto la parata di Suzuki che devia in angolo. Dovrà attendere mezzora il portiere del Parma prima di un nuovo intervento su un colpo di testa di Van de Ven. Al 43′, invece, arriva la prima occasione da gol del Giappone. Se la procura Nakamura con un tiro che finisce di poco a lato.

Il secondo tempo è decisamente più emozionante. Al 51′, l’Olanda si porta in vantaggio. Segna Van Dijk con un colpo di testa angolato su cross di Gravenberch che non lascia scampo a Suzuki. Vane le proteste dei giapponesi per un presunto fuorigioco del centrale olandese, prontamente smentito dai replay.

Il gol subito non scoraggia il Giappone che trova l’immediato pareggio al 57′ con Nakamura. Il tiro dal limite dell’attaccante nipponico passa sotto le gambe di Dumfries e sorprende Verbruggen. Sulla traiettoria del tiro di Nakamura c’è anche una leggera deviazione di Maeda che contribuisce a rendere al conclusione vincente.

L’1-1 dura meno di dieci minuti. Al 64′, l’Olanda torna in vantaggio con Summerville. Pregevole il tiro a giro sul secondo palo dell’esterno oranje imparabile per Suzuki. Esulta la panchina olandese con Summerville che abbraccia Van Nistelrooy, uno che di gol se ne intende. Il nuovo vantaggio dà entusiasmo all’Olanda che sfiora subito la terza rete con Gakpo.

Dal 70′ comincia la girandola dei cambi. Nell’Olanda entrano in campo Depay, Koopmeiners, Brobbey, Ake e Timber. Nel Giappone, tra gli altri, subentra l’attaccante Ogawa. E’ proprio lui a svettare di testa su un cross da calcio d’angolo all’89’ che, deviato da Kamada, batte un Verbruggen non certo impeccabile nel suo intervento. Parità ristabilita sul 2-2 quando cominciano i 6 minuti di recupero nel quale non accade più nulla.

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Esultano i giapponesi. Per l’Olanda, un pari non senza rimpianti. Stanotte, alle 4, il secondo match della prima giornata del girone F tra Svezia e Tunisia.

Ecco il tabellino di Olanda-Giappone 2-2:

Olanda: Verbruggen; Dumfries, van de Ven, van Dijk, van Hecke; Gravenberch (81′ Aké), de Jong, Reijnders (70′ Timber); Summerville (dal 70′ Koopmeiners), Malen (70′ Depay), Gakpo (85′ Brobbey). All. Koeman

Giappone: Suzuki; Watanabe (75′ Tomiyasu), Taniguchi, Ito; Doan (76′ Sugawara), Kamada, Sano, Nakamura; Kubo (75′ Ogawa), Maeda (66′ Ito); Ueda (84′ Shiogai). CT Moriyasu

Marcatori: 51′ van Dijk (O), 57′ Nakamura (G), 64′ Summerville (O), 89′ Kamada (G)

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