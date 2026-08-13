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Leao, cambia di nuovo il futuro: offerta pazzesca

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L’attaccante portoghese rimane al centro delle voci di mercato, ecco le ultimissime sul suo futuro.

In casa Milan continua a tenere banco il futuro di Rafa Leao, che appare sempre più vicino alla permanenza nel capoluogo meneghino. L’attaccante portoghese piace tantissimo al Galatasaray che, però, ha cambiato completamente strategia nel corso delle ultimissime ore.

Rafael Leao
Leao (Ansa Foto) – calciomercato.it

Il club turco, infatti, avrebbe deciso di abbandonare la pista Leao e di affondare il colpo per Gabriel Martinelli, attaccante dell’Arsenal e della nazionale brasiliana classe 2001: sul piatto una proposta da 45 milioni di euro (bonus compresi) che potrebbe convincere i Gunners a cedere il 25enne nato a San Paolo.

A questo punto, Leao potrebbe indossare la casacca del Milan anche l’anno prossimo e guidare l’attacco di Amorim: seguiremo con grande attenzione questa vicenda e come sempre vi terremo aggiornati.

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