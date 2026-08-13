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Tegola Pessina per il Monza: salta l’Inter e rischia un lungo stop | CM

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Il tecnico dei brianzoli Juric perde il suo leader per infortunio: salterà le prime gare della stagione. Gli aggiornamenti e i tempi di recupero

Il Monza si appresta ad iniziare la stagione, con la squadra neopromossa in Serie A che domani sera affronterà al ‘Brianteo’ l’Avellino in Coppa Italia nella prima gara ufficiale.

Monza, infortunio Pessina
Matteo Pessina: le ultime sull’infortunio – Foto Calciomercato.it

La vigilia a Monzello è turbata però dall’infortunio di Matteo Pessina, che rischia un lungo stop dopo il problema al ginocchio rimediato nell’ultimo allenamento. Da valutare le condizioni del capitano brianzolo: gli esami strumentali a cui si sottoporrà nei prossimi giorni daranno maggiore chiarezza sui tempi di recupero come appreso da Calciomercato.it.

Monza, infortunio Pessina: le condizioni del capitano

Juric e tutti i tifosi del Monza incrociano ovviamente le dita, sperando di ritrovare il prima possibile il leader della squadra biancorossa.

Pessina potrebbe restare ai box per diverse settimane e, oltre alla gara con l’Avellino, salterà anche l’esordio in campionato del 22 agosto a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter. Una tegola non di poco conto per Juric, che perderà il suo capitano per i primi impegni ufficiali della stagione. 

Se l’infortunio di Pessina si rivelasse più serio del previsto, la dirigenza del Monza darebbe la caccia a un nuovo centrocampista sul mercato per ovviare all’assenza dell’ex giocatore di Atalanta e Verona.

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