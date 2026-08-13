Tegola Pessina per il Monza: salta l’Inter e rischia un lungo stop | CM

Il tecnico dei brianzoli Juric perde il suo leader per infortunio: salterà le prime gare della stagione. Gli aggiornamenti e i tempi di recupero
Il Monza si appresta ad iniziare la stagione, con la squadra neopromossa in Serie A che domani sera affronterà al ‘Brianteo’ l’Avellino in Coppa Italia nella prima gara ufficiale.
La vigilia a Monzello è turbata però dall’infortunio di Matteo Pessina, che rischia un lungo stop dopo il problema al ginocchio rimediato nell’ultimo allenamento. Da valutare le condizioni del capitano brianzolo: gli esami strumentali a cui si sottoporrà nei prossimi giorni daranno maggiore chiarezza sui tempi di recupero come appreso da Calciomercato.it.
Monza, infortunio Pessina: le condizioni del capitano
Juric e tutti i tifosi del Monza incrociano ovviamente le dita, sperando di ritrovare il prima possibile il leader della squadra biancorossa.
🚑 #Monza – Tegola per Juric che perde Matteo #Pessina per l’esordio in campionato contro l’#Inter. Da valutare l’infortunio al ginocchio del capitano, che rischia un lungo stop. Dopo gli esami strumentali si avrà maggiore chiarezza sui tempi di recupero 📲 @calciomercatoit pic.twitter.com/UJZEFHE5JK
— Giorgio Musso (@GiokerMusso) August 13, 2026
Pessina potrebbe restare ai box per diverse settimane e, oltre alla gara con l’Avellino, salterà anche l’esordio in campionato del 22 agosto a San Siro contro i campioni d’Italia dell’Inter. Una tegola non di poco conto per Juric, che perderà il suo capitano per i primi impegni ufficiali della stagione.
Se l’infortunio di Pessina si rivelasse più serio del previsto, la dirigenza del Monza darebbe la caccia a un nuovo centrocampista sul mercato per ovviare all’assenza dell’ex giocatore di Atalanta e Verona.