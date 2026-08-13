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Juve, affondo del Sassuolo per Rugani: le ultime | CM

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Il centrale bianconero potrebbe cambiare casacca nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. 

La Juventus è sempre più vicina all’acquisto di Jhon Janer Lucumi dal Bologna e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca, ma occhio anche al mercato in uscita dei bianconeri. Con l’arrivo del centrale colombiano a Torino, il reparto arretrato diventerebbe ancora più affollato e il principale indiziato a fare le valigie sarebbe Daniele Rugani.

Tifosi Juventus all’Allianz Stadium (Ansafoto) – calciomercato.it

Il centrale di Lucca classe ’94 è legato alla Juve da un contratto fino al 30 giugno 2028, ma sembra destinato a cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di calciomercato. Attenzione soprattutto al Sassuolo che – secondo alcune indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di ‘Calciomercato.it’ – starebbe monitorando con grandissima attenzione la situazione di Rugani e avrebbe intenzione di affondare il colpo decisivo nei prossimi giorni.

Juventus, dunque, molto attiva sia in entrata che in uscita quando manca poco più di una settimana all’inizio del campionato.

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