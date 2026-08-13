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Addio Inter, vola a Madrid per 40 milioni: è fatta

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Pessime notizie in casa nerazzurra in vista della prossima stagione, ecco cosa sta succedendo sul mercato. 

Era stato accostato con insistenza all’Inter e sembrava ormai tutto pronto per il suo ritorno in Serie A, ma alla fine il futuro di Cristian Gabriel Romero sarà targato Spagna. Il difensore del Tottenham e della nazionale argentina classe ’98, infatti, si appresta a diventare un nuovo calciatore dell’Atletico Madrid.

Cristian Romero, difensore del Tottenham
Romero (Ansafoto) – Calciomercato.it

Secondo le ultimissime informazioni, il club inglese e i Colchoneros avrebbero raggiunto l’intesa definitiva sulla base di 40 milioni di euro (bonus compresi): Diego Simeone, dunque, avrà il tanto atteso rinforzo in difesa.

L’Inter, invece, dovrà virare su altri obiettivi per rinforzare la retroguardia a disposizione di Chivu mentre sembra ormai tutto fatto per l’arrivo a Milano di Djed Spence.

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