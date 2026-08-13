Serve una cessione per arrivare a Gonçalo Inacio, il Milan ci prova

Ruben Amorim ha avuto diversi confronti con la società durante gli ultimi giorni per fare il punto di mercato in vista delle ultime tre settimane di trattative.
Le amichevoli che ha disputato il Milan hanno messo in luce alcune lacune della squadra rossonera, chiamata a lavorare per migliorare la rosa a disposizione del tecnico portoghese.
Uno dei pallini di Amorim è sicuramente Gonçalo Inacio, cercato già prima dell’acquisto di Mario Gila. Il centrale è un obiettivo del Milan che potrà essere raggiunto solamente nel caso in cui i rossoneri dovessero riuscire a cedere Fikayo Tomori, in uscita anche per questioni contrattuali, avendo solo un anno di contratto con il Milan.