Milan, piace Zalewski: operazione a sorpresa

Rossoneri sempre molto vigili sul mercato in vista della prossima stagione, ecco l’ultimo obiettivo di Amorim.

Il Milan vuole rinforzarsi ulteriormente in vista del prossimo anno per tornare a recitare un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa. I rossoneri cercano un elemento duttile, che sia in grado di disimpegnarsi al meglio in più zone del campo, e l’ultima idea si chiama Nicola Zalewski dell’Atalanta

Lo riferisce l’edizione di oggi del ‘Corriere della Sera’, secondo cui Amorim apprezzerebbe tantissimo le qualità dell’ex Inter e avrebbe chiesto alla dirigenza uno sforzo economico per portarlo nel capoluogo meneghino.

Zalewski non si opporrebbe assolutamente al trasferimento in un top club come il Milan, dove avrebbe l’opportunità di mostrare a tutti il suo enorme talento, e l’affare tra rossoneri e Atalanta potrebbe subire un’accelerata importante già nelle prossime ore.