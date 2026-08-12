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Pazza idea Icardi per la Lazio: la risposta di Maurito

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Il club biancoceleste sta cercando una punta centrale in questi ultimi giorni di mercato

Lazio davvero scatenata in queste ultime settimane di calciomercato. Dopo l’accelerazione decisiva sul fronte Frattesi, il direttore sportivo Fabiani ha contattato l’entourage di Mauro Icardi per rinforzare l’attacco.

Mauro Icardi con la maglia del Galatasaray
Pazza idea Icardi per la Lazio: la risposta di Maurito (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo Sky Sport, l’ex Inter e Galatasaray avrebbe deciso di prendere tempo, perché aspetta un club che giochi la Champions League, ma la possibilità di tornare in Italia da svincolato viene tenuta comunque in grande considerazione dal bomber. Sul taccuino biancoceleste, come è noto, ci sono anche Lucca Pinamonti.

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